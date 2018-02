Rotermann alustab EV100 sünnipäevanädalat 100-pealise rahvatantsuga

Täna õhtul kell 17:00 on oodata Rotermanni peaväljakule 100-pealist rahvatantsu kollektiivi, et juhatada sisse Eesti Vabariik 100 sünnipäevanädal. Tantsupeomuuseumi korraldatud üritus on avapauguks kvartali pidustustele, aga algav nädal toob ka muud temaatilist.