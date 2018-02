Võime enese üle naerda on tugevuse tunnus

Konkreetsest rahvast rääkivaid anekdoote on üldiselt kaht liiki. Ühtesid räägivad neist naabrid, teisi räägivad nad endist ise. Tihti pole seegi võimatu, et teist tüüpi naljad on alguses olnud esimest tüüpi – ja et naljade objektid ise on need üle võtnud, et samuti oma veidruste üle irvitada. See on miski, mis väärib mu meelest imetlust, eriti siis, kui väljanaerdavad rahvuslikud stereotüübid ka tõepoolest inimesi kõige paremini ei iseloomusta.