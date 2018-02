Soomes toimub Rasmus Puuri uue teose maailmaesiettekanne

Maailmaesiettekandele tuleb Rasmus Puuri kirjutatud uudisteos «Meie juured ei ole lapsepõlves» (Karl Ristikivi tekstile), mis on kirjutatud Soomes elavale eesti kogukonnale. Helsingi Aleksanteri teatris toimuv kontsert on siinsete eestlaste kingitus Eesti Vabariigile 100-ndaks aastapäevaks. Kontserdi peakorraldaja on Helsingi Eesti Muusikastuudio.

Silver Lumi: «Tegemist on esimese korraga, kus nii paljud Soomes tegutsevad ja eesti lauljatest koosnevad laulukoorid on korraga ühel laval, kusjuures spetsiaalselt kontserdi jaoks oleme kokku kutsunud ka Helsingi Eesti Naiskoori. Karl Ristikivi tekstile kirjutatud teoses toome kuulajani rõõmud, mured ja mõtted, mis on tekkinud meis väljaspool Eestit elades. Lisaks hingelähedasele teemale, ja rohkem kui saja võõrsil elava eestlase kokku toomisele, teeb sündmuse eriliseks see, et Rasmus Puuri kirjutatud teos kõlab 22. veebruaril esiettekandena.»