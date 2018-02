Täna selgub Tõnu Kaljuste stipendiumi esimene laureaat

Tõnu Kaljuste nimeline stipendium on mõeldud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia silmapaistvatele tudengitele ning selle määrab professor Kaljuste ise. Stipendiumi asutas Eesti Ameerika Fond, pidades silmas Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva, 150 aasta möödumist esimesest laulupeost ning 100 aasta täitumist eestikeelse Tartu Ülikooli algusest.

Esimese stipendiumi suurus on 3000 USA dollarit, järgmisel aga 3600 USA dollarit. Stipendiumi loomiseks annetas New Yorgis elav eraisik Epp Tsirk 50 000 USA dollarit.

Laureaadi avalikustab Vanemuise kontserdimajas toimuval kontserdil «Maailma parim Eesti» dirigent Tõnu Kaljuste. Kontsert on muusikaline pühendus kodumaa juubelile.

Laval on Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester. Kavas on Cyrillus Kreegi «Maga, maga Matsikene», Tõnu Kõrvitsa «Kreegi vihik», Erkki-Sven Tüüri «Psalmoodia III», Pärt Uusbergi «Muusika», Eduard Tubina «Igatsus», Raimo Kangro «Vesised kaanonid», Jaan Räätsa «Intrata», Arvo Pärdi «Silouan's Song», Veljo Tormise «Jaanilaul» (koorile ja orkestrile) ja Lepo Sumera «Concerto per voci e strumenti» (kontsert häältele ja instrumentidele).