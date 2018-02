Muusikafestival Eesti Muusika Päevad avalikustas tänavuse festivali kava

Festivali ühe kunstilise juhi Timo Steineri sõnul on sõnal püha mitu tähendusvälja. «Seda sõna tuleb käsitleda koos festivalil tekkiva heli ja ruumiga. Püha on selline sõna, mis elektriseerib sisemust, mille järele janu ja nälga on täna võib-olla rohkem kui kunagi enne,» märkis Steiner.

Tema sõnul on püha nagu lisaruum, mida on võimalik saada tänu dialoogis olemisele millegi sügava ja avaraga. «Püha on mingis mõttes justkui kokkulepe rahva, riigi ja inimeste vahel, mis on püha. Kuid püha peaks olema ka midagi plastilist, mille üle saab arutleda ja ka nalja visata, tõsiselt võtta,» seletas Steiner.