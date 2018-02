Riho Baumann: mina ei ole omavahel kraaklevaid punkareid või hipisid küll mitte kunagi näinud

-Sa oled alati noortega läbi käinud, kas noored on alati samasugused või midagi muutub ka nende juures?

Noored on alati elanud mingis oma maailmas, kuna neil puudub ju arusaam eelnevalt ajaloos toimunust. Nad suudavad olemisele lisada mingit uuendavalt ergastavat energeetikat, mis siis viibki omakorda meid kõiki arenguliinidel edasi. Sugulaste pool üllatas meid kaheaastane Emma, kes võttis kingituste kättetoomise kenasti kohe enda hooleks luulesalmegi nõudmata. Nii et noortelt on alatasa üllatusi tulemas, mille najalt reeglistikudki muganduvad.

-Mille nimel oleksid nõus tegema tehingut Kuradiga?

Siia rubriiki vast killukesi selgitamisi: üks maailmanimega jurist leidis vaagides kristlikku religiooni, et sellise tegelase olemasolu, kelle kaela kõik maailma pahandused veeretada saab, on konstruktiivne eksitus. Nii et oodakem järjekordset Martin Lutherit, kes need asjad kosmilise eetikaga raamistikku viidud saab. Ka Vatikanis olevat juba mitmel korral kohtutud üleloomulike olendite saadikutega, nii et oodakem siitki muutuvusi. Seni ma ei ruttaks looma veel mingit firmat. Need veerevad kindla peale – ja aiva rutulisemates variantides – praegugi pankrotti veerevad. Selline enesehävituslik tendents praegu ruulib.

Ning kunstnikud leiavad, et sellise tegelase imago on napsatud kusagilt etno-religioonide aegadest, kui veel polnud teab mis muid relvi kui hirmu äratav välimus, et vaenlasi ehmatada.

-Tõlkija Juhan Habicht on öelnud, et punkarite väljanägemine oli agressiivsem kui hipidel, sest maailm läheb kogu aeg närvilisemaks? Kas on nii? Ja kuidas säästa oma närve selles hulluses?

Ega paraku pole kusagilt leida sellist teatmikku, kus oleks kirjas, milline see õige hipi või punkar olema peaks. Nii et igal arutlejal ja osalejal on õigus olla selline, nagu ta parajasti ennast tunneb. Moeloojate logistika aga on lisanud juurde nood ajalikud riietuslikud karnevalitavad, mis siis vajadusel alul uudistajaid ka valiku tegemisel toetavad. Et pane aga vorm selga ja oledki politseinik valmis. Paraku kõik osalised teavad, et ka Pungiriigis jäävad taolised trikitajad alul ikka massistseenidesse. Asjalised lävivad omavahel lahedalt, südamlikult ja mugavalt, sest ollakse koos ja toimitakse koosluse tavades. Mina ei ole omavahel kraaklevaid punkareid või hipisid küll mitte kunagi näinud...

Kuidas aga säästa ennast sootsiumis valitsevas kaoses, arutlevad paremini vast psühholoogid. Juba fikseeritakse valitsevat sotsiaalset kaost – kui Post Truth Society – maakeeli vast Tõeväänajate ehk Tõe Järgne sootsium. Siit järeldus, et kui diagnoos on pandud, siis algavad ka sotsiaalse süsteemi ravitaktikad. Seniks avitavad meid aga enamasti just oma lemmikmuusikute kuulamine. Ja eks ilmselt ka need toredad lahedad kontserdid, mida te ikka korraldada tavatsete.

-Millega sa praegu tegeled peamiselt?

Endist viisi ikka armsa Realismuse pakutavate õpetlike olukordade garneerimisega ulmeliste visioonidega. Seega olen alati üllatusteks alati avatud.