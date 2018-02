Lavastus «Workshop» annab tiivad vaid siis, kui kriitiliselt asjasse suhtuda

Kaja Kann kirjutab Kanuti uue lavastuse kohta: «Mõte, mis mul sel rahuhetkel ajju tungib, on see, et maailm on ikka üks pagana kihvt paik. Elu on põnev. Maailm pole väljakutse või lootust täis paik, siin on hea lihtsalt olla tagasihoidlikult kohal, märgata, kuulata ja siis ise ka mõelda. Imeline.»