Avatakse näitus Eesti disaini vastuolulisemast ja keerulisemast kümnendist

«Uus vaev» tuli fraasina käibele 1980. aastate alguses, et parodeerida hoogustuvat kommertslikku ja apoliitilist new wave'i liikumist läänes. Arvestades toonast autoritaarset ajastut, toimis see ka jälgi segava vahendina, mis mõjus omakorda väljakutsena valitsenud võimuorganitele.