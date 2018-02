Hedvig Hanson kirjutas Eesti sünnipäevaks laulu «Kodumaa»

«Tundsin, et see peab olema lüüriline lugu, mis ülistab meie kodumaa ilu, loodust ja inimesi. Ellen Niidu luuletus sobib suurepäraselt laulu meeleoluga,» ütles Hanson pressiteates.

«Rääkides Eesti iseseisvuse sajast aastast, siis olen sellest ligi veerandsaja aasta jooksul lähedalt osa saanud. See on olnud suurepärane aeg ning aastate jooksul on see maa, inimesed ja erinevad paigad saanud mulle väga lähedaseks. Olen väga rõõmus, et saja iseseisvusaasta tähistamiseks olid Hedvig ja tema bänd valmis looma laulu «Kodumaa». Niimoodi sai muusikute abil teoks kingitus Eestile,» sõnas Aswani.