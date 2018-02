13. sünnipäeva tähistav HÕFF kuulutas välja esimese filmi

27.-29. aprillini kestev Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival on suurim omasugune kogu Baltimaades. Tänavu tähistab festival oma 13. sünnipäeva, millega seoses on kavas ligemale 30 pikka filmi, lisaks hulk eriüritusi. Ekraanile jõudvad linateosed annavad ülevaate žanri viimase aja arengutest, eraldi tähelepanu all on retro-, friigi- ja B-filmid.