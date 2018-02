Moedisainer Mariliis Niine sai 2000-eurose stipendiumi

Tanel Veenre sõnul on EKA moedisaini tudeng Mariliis Niinel vormi ja faktuuriga töötamiseks mänguline, hoone, uuenduslik ja mahlakas meetod. Piret Puppart lisas, et tal hea koloriidi taju ning Anne Pikkov märkis, et Mariliisi tööd on muinasjutulised ja viivad justkui salaaeda.

Žüriil oli häid sõnu ka teistele nominentidele. Kristina Puz-i puhul tõsteti esile, kuidas tema looming rikastab meie moepilti oma slaavipärases ornamentaalsuses. Ta ei karda olla naiselik, isegi ülevoolavalt romantiline, päästes meid seeläbi põhjamaisesse minimalismi uppumisest. Lisaks oli žüriile muljetavaldav esitatud materjali loominguline küllus. Katrin Aasmaa loomingu puhul väärtustati, kuidas ta tegeleb süvendatult meestega – rariteetse suunaga Eesti moemaastikul! Noore disaineri suureks plussiks on tugev stilistika, mis tabab trendi naelapea pihta ning põimib mõnusa irooniaga postsovieeti ja 90-ndaid kaasaegse tänavamoega. Hõrk getoglämm ja nostalgia kohtuvad pöörasusega eeskätt aksessuaarides, mis on kaunistada jõudnud ka Eesti popmaastiku mainekaid nägusid.

AS Abakhan Fabrics Eesti juht Kristine Stroom sõnas, et «Tudengite portfooliod ja suur huvi stipendiumi konkursi vastu näitasid, et teostamist on ootamas palju lennukaid ideid nii moe- kui tekstiilivaldkonnas. Loodame, et stipendium aitab kaasa andekate noorte arengule ning Eesti tekstiili- ja moekunsti tutvustamisele ka väljaspool Eestit. Täname kõiki kandidaate ja kutsume üles valmistuma juba järgmise aasta stipendiumi taotlemiseks.»