Makedoonia film sai PÖFFi abiga tuntuks

Tähelepanuväärsem on see, et vana-aastaõhtul andis linateose eksklusiivselt eetrisse USA telekanali HBO Euroopa filmikanal Cinemax 2, mille vahendusel jõudis see korraga 14 Ida-Euroopa riigi ekraanidele. 1. jaanuarist pakub seda vaatamiseks ka samas regioonis leviv HBO GO videoteenus.