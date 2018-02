Film «Dovlatov» toob kinolinale tunnustust otsiva kirjaniku elu

Draama rullub lahti 1970-ndate Leningradis, pakkudes bulgakovlikku absurdi ja naljakate seikade kokteili. Neevalinna intelligentide kamp, džäss, luule ja nõukogude ajakirjaniku igapäevatöö segunevad värvikaks olustikuks. Ja selle keskmes asub Dovlatov, kellel on lihtne soov – hankida enda tütrele nukk. Paraku pole seda kusagilt saada. Sest see on defitsiit.