Jörgen Liik Kristjan Jaak Petersonina. FOTO: Margus Ansu

Jörgen Liigi mängitud Kristjan Jaak Petersoni kasutasid Semper-Ojasoo vägagi kavalalt, just temas näidati meile geeniust, kes võtab endale suuri ülesandeid, aga keda kodus ei mõisteta, kes oma teekonnal hullub ja saab unenäos kontakti inimeste käitumisest solvunud viljapeadega, häälega minevikust, keda meie enam ei kuulde, aga Andrus Kivirähki raamatute rahvas tundis vägagi hästi.

Riivamisi tegeleb just Kristjan Jaak Peterson eestlaste joomis(kultuuri)probleemiga («Põllumaa on joomas, oja annab juua sinimere suule, minu sõber sõimab, et ma tahan juua») ja just tema kes küsib «Mis on naistel?» ja vastab: «Meestel on mõistus, härgadel on sarved, karudel hambad. Naistel ilu, mõõga ja oda asemele ilus olles võidab tulda ära.» Täna on sellise luulerea valimine üsnagi jumalavallatu temp!

Naistevastast vägivalda puudutab aastapäeva lavastus samuti riivamisi, kasutades selleks Sommeri surnust üles tõusnud mehe teksti: «Mu naise lõid üle, nüüd peksad teda ja näljutad.»

Olulised küsimused

Ei joomine ega geeniuse üksindus olnud sugugi selle lavastuse peamised teemad, need olid ääremärkused. Peamine, lausa tüviteksti mõõtu küsimus kõlas Eva Kolditsa suust – kuidas jääda iseendaks, kuidas saada ja jääda inimeseks.

Kui nendele küsimustele teame vastust, siis kaovad kõik eelnevad. Ja mulle näib, et just Eva Kolditsa küsimustes on NO99 lavastuse peamine.

FOTO: Margus Ansu

Lavastuses oli kolm murdepunkti, kahes esimeses vaatajat raputakse peaaegu füüsiliselt (sest «õige viha puhul on tähtis puudutus») ega lasta piduhõllandust nautima jääda – õnneliku perekonna juurest kööki astunud Marika Vaariku süüdatud tikust ei sütti ainult küünal, vaid mälestus, aja lugu, inimeste elu muutnud hetke valu («Ikka meenuvad minutid / millal viras vikerkaar / üle vee. // Me seisime raudsel sillal. / Sinu ees oli / raudne tee», Betti Alveri «Korallid Emajões») ja setude peolt minema tormanud Rea Lest satub vastamisi metsamasinatega ning tema põgenemisteed ääristavad hauakääpad metsale, harvesteri töödeldud palgivirnad.

Viimases pöördes aga püütakse vaataja taas viia pidulikku seisundisse, valmistades ette finaaliks. Kristjan Jaak Peterson sammub mööda kirikust, kus lauldakse «Kristus on sinu kõrval, Kristus on sinu ees, Kristus on sinu peal» (Vox Clamantis esitab Arvo Pärdi «The Deer’s Cry», Püha Patricku palvet, dirigent Jaan Eik Tulve), ta astub pühakojast mööda, et jõuda sõnadeni, mis asunevad eestlastele meieisapalvet – kas selle maa keel….

Sümbolid

Ene-Liis Semperi käekirja lavastuskunstnikuna on iseloomustanud viimase kui detailini läbi mõeldud sümbolite kasutamine. Nii pole ka 24. veebruari kontserdil midagi juhuslikku. Aga mis on need sümbolid, mida Semper selle aasta tähtsamas lavastuses kasutab?