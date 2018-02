Eesti pidu pani Berliini vaikse saatkondade kvartali kajama

Rõõmsat päikese karva klassitsistlik maja on saatkonnahoonete seas Berliinis vanuselt teine. «Lõhki aetakse kohe see maja,» mõtlesin, kui Berliini eestlaste, siia sõitnud kodueestlaste ja Eesti sõpradega sabas seisin, et saaks väikese lipuvärvides lindikese rinda pista. Eesti kultuuriatašee Merit Kopli ütles, et tavaliselt peaks esimese korruse vastuvõturuum mahutama 250 inimest, aga täna õhtul oli külalisi vähemalt 400.

Klišee oleks kirjutada, et vastuvõtt kulges soojas ja sõbralikus õhkkonnas, aga need ongi kõige õigemad sõnad. Külaliste kostüümid katsid skaala õhtukleitidest kampsuniteni ja pohladena sagisid selles inimmassis Estonia poistekoori tumepunaste sametpintsakutega lauljad. Esitati kauneid eesti laule – jah, me kõik lendasime mesipuu poole 24. veebruari õhtul, mis siis et kodust kaugel. Tunnistan, et mul läheb praegugi silm märjaks, kui meenutan, kuidas me kõik Hirvo Surva juhatamisel Eesti hümni laulsime. Ma ei uskunud, et minus veel sellist sentimentaalsust on, aga tõesti.