Selgusid Eesti filmi- ja teleauhinnad 2018 nominendid

Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp avaldas heameelt, et EFTAdele niivõrd palju töid esitati. «See, et nii palju töid esitati, näitab, et meie filmi- ja telemaastikud on tõeliselt rikkalised. Veel on mul hea meel selle üle, et EFTAd on soojalt vastu võetud ja et tegijad tõesti tahavad oma töid konkursile esitada. Meie telefonid olid tööde esitamise ajal ikka pikalt punased,» sõnas Sepp.

Rääkides lähemalt Eesti filmi- ja teleauhindade pidulikust galast, on sel aastal sisse viidud kaks muudatust. «Esimene suur muudatus on see, et teleülekanne toimub korraga kolmes telekanalis. See on väga tervitatav ja garanteerib kogu valdkonnale suure nähtavuse. Mul on väga hea meel, et telekanalid on ühise eesmärgi nimel seljad kokku pannud,» selgitas Sepp. Teine muudatus puudutab auhinnatavaid kategooriaid – nimelt saab sel aastal auhindu veelgi suurem arv filmi- ja teletööstuse tegijaid.

Ka teležürii I vooru esimees Marje Tõemäe on arvamusel, et Eesti telemaastikul on, mille üle uhke olla. «Eesti telemaastik on uskumatult lai ja häid tegijaid on palju. Kandidaatide nimekiri on jõuline, siin on kokku saanud tõelised professionaalid, kes teavad, kuidas teha kvaliteetset televisiooni moel, et see kõnetaks ka auditooriumi,» sõnas Tõemäe. Žürii tööst rääkides sõnas Tõemäe, et vaidlusi tuli ikka ette, kuid žürii tegutses siiski ühtse eesmärgi nimel. «Eesmärk on kõikidel ühine – tunnustada häid teletegijaid,» kinnitas Tõemäe.

Filmižürii I voor oli jagatud kaheks, mõlemas voorus hindasid töid erialakesksed žüriid. Esimene žürii hindas töid parima mängufilmi, dokumentaalfilmi, animafilmi, režissööri, stsenaristi, mees- ja naisnäitleja ning aasta tegija kategooriates. Žürii esimehe Tristan Priimäe sõnul on hea, et EFTAde traditsiooni on alustatud. Ta tõi välja ka lühifilmi kategooria, mis tema sõnul Eestis taas tugevamalt tärganud on.

Teine žürii hindas töid parima lühifilmi, operaatori, helilooja, helirežissööri, filmikunstniku, monteerija, kostüümikunstniku ja samuti aasta tegija kategoorias. Antud kategooriate žürii esimees Arko Okk ütles, et hindamisel arvestati tegijate isiklikku panus ja oldi tulevikku vaatavad.