Galerii. Katatonia andis Tapperis sünge kontserdi

Omapärast, liigutavate meloodiatega sisekaemuslikku raskemuusikat esitav bänd on olnud üks Eesti metaliskeene lemmikuid juba kümnendeid. 1991. aastal Stockholmis Jonas Renkse (vokaal) ja Anders Nyström'i (kitarr) poolt asutatud ning seni 10 albumit avaldanud viieliikmeline bänd on aastatega küll erinevaid stiililisi muudatusi läbinud, alustades tahumatuma ja raskemana ning liikudes aina pehmema ja progerokist mõjutatuma helikeele poole, kuid põhiväärtused Katatonia juures on peale 1997. aastat ja stiilipööret ekstreemmetalist eemale samaks jäänud: Renkse vokaal on alati olnud täis tundeküllasust ning bändi kitarripartiid alati teatavat emotsionaalset resonantsi tekitanud.