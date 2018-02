Amsterdamis kõlavad Pärdi, Tüüri ja Kõrvitsa teoste Hollandi esiettekanded

«Tegemist on erilise kontserdiga juba selles mõttes, et kui eesti kooride puhul on ootuspärane, et lauldakse eesti muusikat, siis ühe hollandi koori puhul see kindlasti nii ei ole. Praegusel juhul koosneb aga kogu kava eesti heliloojate loomingust,» rääkis dirigent Endrik Üksvärav. «Proovid on sujunud hästi ja olen väga tänulik Cappella Amsterdami peadirigendile Daniel Reussile selle suurepärase võimaluse ja usalduse eest Eesti 100. juubelit sellisel viisil Hollandis tähistada.»