Kino jõuab kolm uut lühifilmi

Kogumikku kuuluvad Ülo Pikkovi dokumentaalne animafilm «Tühi ruum», Kadriann ja Sergei Kibuse dokumentaalfilm «Nukud ja tootemid» ning Riho Undi värske animafilm «Maria ja 7 pöialpoissi». Natuke provotseerivalt küsivad need filmid: «Mis on elu ja mängu ühisosa? Kas elu on mäng? Kuidas tuleb kasuks loomingulisus, kui elus on vaja lahendada olulisi küsimusi või leida oma koht?»