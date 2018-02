Kuula Amy Winehouse'i seniavaldamata haruldast salvestust

Produtsent Gil Cangi sõnul salvestas Winehouse tema ja James McMillani kirjutatud loo «My Own Way» 17-aastaselt ja ajal, mil tal veel ei olnud plaadilepingut. «See oli kõige jubedamate tüdrukute- ja poistebändide aeg. Kui Amy oma suu avas, vajusid me lõuad lauale.»

Tegemist on ühe vähestest allesjäänud nn pooleliolevatest lugudest, sest plaadifirma hävitas need pärast laulja surma, et vältida postuumse albumi ilmumist.