«Klassikokkutuleku» teine osa jõuab Soome kinodesse

Kui raadio Finest FM tõi Soome kinodesse «Klassikokkutuleku» esimese osa, käis seda vaatamas üle tuhande inimese. Menu oli võimas ja korraldajate sõnul võinuks hittkomöödiat ka rohkem näidata, ent toona tundus risk liiga suur – muuhulgas ka seepärast, et soomlased ise Eesti filmi massiliselt vaatamas ei käi.

«Seekord oleme olnud julgemad ja kampa võtnud kaks kino. Ehk siis me oleme rentinud kaks erinevat kino erinevates linnaotstes, ütles Finest FM-i esindaja Enari Maiste. «Soomlased ei ole huvitatud nendest filmidest. Seega me võtame täielikult riski enda peale, rendime kinosaalid ja katame kõik kulud, et seda filmi seal näidata. Ja see panebki natukene rohkem mõtlema, et kas mõnda filmi tasub tuua või mitte. See selekteerib välja päris palju filme.»

Soome eestlased voorivad Maiste kinnitusel Helsingisse üle kogu Soome, et Eesti filmi näha. Kuid ikkagi sooviks ta huvilistele filmid pigem koju kätte viia, sest see on tarbija jaoks oluliselt mugavam.

«Sel aastal proovisime muidugi ka Turus, Tamperes ja Lahtis erinevate kinodega läbi rääkida, aga need läbirääkimised venivad ja võtavad aega. Seega step by step. Lähme edasi. Sel aastal on kaks kino, järgmisel aastal võib-olla rohkem ja saame näidata filme ka kaugemal elavatele eestlastele,» selgitas Maiste.

Süvakultuuri korraldamisest aga hoiab Finest FM ennast pigem eemale, sest see on Eesti Maja, Tuglase seltsi ja Eesti instituutide pärusmaa.

«Nad teevad väga head tööd,» selgitas Maiste. «Ei ole lihtsalt vaja sinna hakata enda nina pistma. Sest võib-olla me ei tunne ka seda ala nii väga hästi. Me võtame pealispindselt ehk siis me võtame meelelahutuse – kõik, mis on fun, seda proovime meie läbi viia.»

Alates reedest Soome kinodes jooksev «Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused» ongi täiesti garanteeritult fun. Mustast huumorist pakatav film toob taas kokku kolm kooliaegset sõpra, kes satuvad laheda poissmeesteõhtu asemel paraku hoopis matustele. Jultunud komöödia räägib elust enesest ja enamastki veel – seda kõike oma tuntud headuses ning liiatigi veel koos armastatud Eesti näitlejatega.

Ühtaegu raju ja südamliku linateose algstsenaarium pärineb Taanist. Eesti jaoks kohandas selle üks premeeritumaid stsenariste Martin Algus, kes tõi mahlaka huumoriga loo kohalikku konteksti. Filmi režissöör on ka seekord René Vilbre.

Osades säravad Mait Malmsten, Henry Kõrvits, Ago Anderson, Tanja Mihhailova-Saar, Indrek Ojari, Ingrid Margus,Harriet Toompere, Anne Paluver, Mart Müürisepp, Kristel Aaslaid, Stig Rästa, Anu Välba, Kristjan Jõekalda ja Eeva Esse.