Guillermo del Toro on alati teinud filme, mida võiks nimetada humanistlikeks muinasjuttudeks. Siin on teatav paradoks. Ühelt poolt sisaldavad kõik tema filmid alati midagi üleloomulikku ja maagilist, alluvad teatavale muinasjutuloogikale ning osutavad alati millelegi inimesest suuremale. See on maailm, kus lisaks meile elutsevad ka kõikvõimalikud üleloomulikud olendid, näiteks paanid, jumalad, vampiirid, tondid või hiiglaslikud robotid. Inimene ei ole siin kohe kindlasti looduse kroon.