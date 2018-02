Sõltumatu Tantsu Lava koreograaf-lavastajadebüüdi kutsele laekus 100 avaldust.

Programm PREMIERE on mõeldud neile, kes on otsustanud luua oma esimese professionaalse avaliku tantsulavastuse. Valitud viiele koreograafile tähendab PREMIERE programmis osalemine aasta aega kestvat rahvusvahelist koostööprojekti, mis kulmineerub esietendusega 8. veebruaril 2019 Sõltumatu Tantsu Laval.

Varasemate aastate PREMIERE silmapaistvamad lavastused tuuritavad sel kevadel rahvusvahelistel lavadel Premiere presents nimetuse all 1. märtsil Riias Ģertrūdes ielas teātris ja aprillis Kiievis Zelyonka tantsufestvalil. Varasemalt on PREMIERE lavastused etendunud ka Stockholmis, Berliinis, Hammerfestis ja Helsingis.

Sarja raames saab kuni viis vastuvõetud tantsukunstnikku viibida loomeresidentuuris Pardimäel ja kahenädalases stuudioresidentuuris Sõltumatu Tantsu Laval või PREMIERE partnerorganisatsioonis, mille mentoriteks on kogemustega tantsu- ja etenduskunstnikud Karl Saks, Ruslan Stepanov, Tiina Mölder, Ajjar Ausma, Kaja Kann, Andrejs Jarovojs. End, oma loomingut ja lavastusideed tutvustatakse 14. septembril toimuval avalikul ettenäitamisel ja uue hooaja avamisel Sõltumatu Tantsu Laval. Selle põhjal valib žürii kaks koreograafi, kes saavad oma ideed koos lavastusmeeskonnaga edasi arendada tantsulavastuseks, et esietenduda Sõltumatu Tantsu Laval ja hiljem tuuritada Eestis ja väljaspool.

Tegemist on uuendusliku platvormi ja initsiatiiviga tantsuväljal, mis on välja töötatud Eestis, et luua alustavatele koreograafidele võimalused valdkonda sisenemiseks ja tutvustamaks oma kunstnikuvisiooni esimeses professionaalses tantsulavastuses.