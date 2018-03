Hea lugu on kulda väärt ja kui seda pole, siis tuleb lugu välja mõelda. Nii on Rosamunde Pilcher oma lugude loomisel põhiliste ehituskividena kasutanud armastust ja sulneid maastikuvaateid, Terry Prachett on aga eelistanud veidi käpardlikku võlurit ja ainult SUURTÄHTEDES KÕNELEVAT SURMA.