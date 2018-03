Berlinale, selleks korraks ühel pool

Selleks korraks on Berlinale jälle ajalooks saanud, nüüd juba 68. korda. Nagu mitmel varasemalgi aastal on karu-auhindade jagamine, et kellele kintsutükk ja kellele ribi ja kellele ei midagi, üksiti poleemikat, nii heakskiitu kui ka õlakehitust tekitanud. Üksjagu üllatuslik on žürii otsus ikka olnud, aga sedavõrd radikaalne valik pole siiski tavaline.