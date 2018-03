Karukarusselli lainetav tase

Võiks ju arvata, et igasugu alam- ja alam-alamprogrammide kaudu pääseb festivalile kirju seltskond filme, mis väärivad publiku tähelepanu, ent just seesama hulk neid vähemaid vendi kahjustama hakkabki. Sa ei paista selle massi hulgast enam välja ja parimaks saavutuseks jääbki märge «Maailmaesilinastus Berlinale 1018». Festivali peaaegu 1000 linastust jagunes rohkem kui 30 linastuspaiga vahel üle linna, mõned neist keskusest üsna kaugel. Tõsi, Berliini suurepärane ühistransport ja külaliste sujuv teenindamine muudab kinode vahel sõelumise üsna mugavaks.

Ka paistab, et Berlinale võtab end taas väga tõsiselt. See avaldub seda tüüpi filmides nagu Kuldkaru võitnud «Ära puuduta mind» (Rumeenia, režissöör Adina Pintilie) ja Philip Gröningi «Mu venna nimi on Robert ja ta on idioot», mis lausa nõrguvad kõrge kunsti taotlusest. «Ah, see on nii peen art house! Ainult valitutele, sissepääs maksab mõistuse!»