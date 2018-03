Eesti «Jää» võidab festivalidel auhindu

Anna Hintsi «Jää» räägib loo sellest, kui oluline on öelda «ma armastan sind», kui selleks on veel võimalus. Harri (Mait Malmsten) on ohvitser, kes peale lahutust näeb oma 11-aastast poega (Aksel Ojari) ainult koolivaheaegadel. Et kaotatud aega tagasi teha, otsustab Harri külastada pojaga saart, kus ta lapsepõlves tihti oma isaga aega veetis. Harri jääb viimasest praamist maha, kuid otsustab last mitte kurvastada ning sõita saarele üle kohaliku jäätee. Mees, kes on harjunud kõike kontrollima, seisab vastamisi jõududega, mida ta kontrollida ei suuda.