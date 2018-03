Kuna veetase on Rukki kanalis olnud mitu päeva tavalisest madalam, on olnud häiritud ka praamiliiklus. Seega oli veel paar tundi tagasi küsimärgi all äsja Eesti parimaks bändiks tunnistatud Trad.Attacki! täna õhtuks välja kuulutatud kontsert Kärdlas.

Bänd on hommikust alates asju ajanud ning nüüd on selge, et kontsert toimub.

Jalmar Vabarna naerab, et on terve hommiku telefoniga rääkinud, et kuidagigi leida lahendus, et praamiliikluse seiskumise kiuste mandrilt Hiiumaale pääseda. «Meid taheti üle mere viia nii hõljuki kui mootorsaanidega, aga need variandid langesid ära. Sõbrad organiseerisid isegi eralennuki, kuid selle maksumust Hiiumaa kontserdi piletitulu poleks suutnud katta,» rääkis Vabarna.

Bänd sõidab praegu Haapsalust Tallinna, et lennukiga Kärdlasse sõita.

«Kärdla Kultuurikeskuse uksed avatakse kell 19, kontsert algab kell 20. Kuna oleme asjaolude sunnil Hiiumaal pisut väiksema koosseisuga, on piletid soodsama hinnaga ja neid on veel saada,» rääkis Jalmar Vabarna. «Kogu meie valguspark Hiiumaale kaasa ei pääse, aga hiidlased võtavad löögid enda peale ning tulevad meile valgusega appi.»

Vabarna lubab, et kontsert tuleb vägevam kui kunagi varem. «Kõik, kes te Hiiumaal olete, tere tulemast!»