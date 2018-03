Enam ei saa pidada – tuleb kaevata Olev Remsu peale! Oma 70 eluaasta jooksul on Remsu kirjutanud pea sama arvu raamatuid. Tema romaanides ja jutustustes ning rohketes reisijuttudes on ellu aidatud tohutu ja lohutu parv kirjanduslugude kangelasi. Terendab oht, et ükspäev vahetabki eesti rahvastiku välja Remsu loodu.