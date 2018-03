Kinno jõuab film Eesti viimasest rokkstaarist

Freddy Grenzmann on eesti viimane rokkstaar ja punk-rock ansambli Psychoterror laulja ja poeet. Mõiste rokkstaar tähistab nähtust, mis asub tava normidest väljaspool, on suurem kui elu. Freddy kohta võib tunnustavalt öelda, et ta ei ole normaalne, nii laval, kui elus. Energia, mis pulbitseb soontes, ei mahu tema sisse ära.