Film Mart Laari valitsusest on menukas

Vaatamata tihedale filmiturule suutis film „Rodeo“ rebida Artises esimesele kohale kogudes 1330 vaatajat. See number ei konkureeri suurte kassahittidega, küll on aga märgilise tähendusega Eesti dokumentaalfilmi jaoks ja Artise repertuaari valikul.

«Eesti filmitegijatele on oluline, et kodumaised ilusaid filme kogetakse suurelt kinoekraanilt. «Rodeo» on toonud vaatajad edukalt saalidesse juba meil ja Soomes ning film valmistub reisima ka rahvusvaheliselt. Loodetavasti leiavad vaatajad üles ka järgmised tänavu linastuvad uued Eesti dokumentaalfilmid, mis jutustavad põnevaid lugusid meie endi inimestest ja ajaloost,» rääkis Eesti Filmi Instituudi filmiekspert Kaarel Kuurmaa