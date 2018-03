Vabaduse väljaku on hõivanud EV 100 programmi kuuluv ambitsioonikas suurnäitus «Riik ei ole kunstiteos». Ühtaegu Tallinna Kunstihoones ja kolmes Vabaduse väljaku galeriis on väljas just selleks näituseks loodud teosed, mis kritiseerivad etnosel põhinevat rahvuslust ning ergutavad rahvuslusele kaasavamaid tähendusi otsima.