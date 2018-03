«Armastuse vormidel» on varjamatu pretensioon pikendada oma kaante vahel taastrükitud tekstide eluiga, kinnistada need Kivastiku autoribiograafiaase ning -kaanonisse. On aeg välja laduda, et minu meelest on see mäng paberit ja trükitinti väärt. Sest isegi kui Kivastikul pole oma lugudes alati öelda midagi igaviku ääreni ajakohast ja tsiteerimisväärselt tarka, teeb ta seda siiski isikupärase stiili ja elegantsiga. Mis on väärtus omaette. Ega meil teist temasugust sinna kõrvale või asemele panna ei oleks. Üksnes Peeter Sauter ehk?