Vaata, kui hästi filmisaade Oscareid ennustas!

Parim lühianimatsioon

Parim filmilaul

Parim filmimuusika

Parimad visuaalsed efektid

Parim montaaž

Parim grimm ja soeng

Parim lühifilm

Enim nominatsioone, 13, kogus erinevates kategooriates Guillermo del Toro film «Vee puudutus». Christopher Nolani «Dunkirk» on nomineeritud kaheksas ning Martin McDonaghi «Kolm reklaamtahvlit linna servas» seitsmes kategoorias. Viimane on ka kõva konkurent parima filmi auhinnale. Greta Gerwig («Lady Bird») on läbi ajaloo viies naine, kes kandideerib parima režissööri nimetusele. Suured ulmefilmid «Star Wars» ja «Bladerunner 2049» aga peavad piirduma lootusega saada mõni Oscar tehnilistes kategooriates.

Eesti filmisõpradel on põhjust rõõmustada ja sammud kinno seada, sest enamik tähtsaimate auhinnakategooriate filme on juba Eestis kinodesse jõudnud või linastub lähimatel nädalatel-kuudel. Sellest reeglist on üks erand, Mary J. Blige’i film «Mudbound», mida on võimalik vaadata Netflixis.