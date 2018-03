Filmikriitik: Donald Trump sööb praegu oma parukat

Diverse is the new black — latiinod, mustad, indiaanlased, asiaadid olid tugevalt esindatud nii laval kui auhinnatute hulgas. Ka Guillermo del Toro tuletas parima filmi Oscarit vastu võttes meelde, et on immigrant. Trump sööb praegu oma parukat, sest viimasel viiel aastal on parima lavastaja Oscar läinud mehhiklasele lausa NELJAL korral.