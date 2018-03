Esmaspäeval algas kaubamaja reklaamikampaania, mille keskmes on just nimetatud lugu. Kaubamaja teavitas sellest esmaspäeval levitatud pressiteates. «Ei, me ei teadnud, et tegu on kaubamaja reklaamilauluga. Kuulen sellest praegu esimest korda,» ütles «Eesti laulu» produtsent Mart Normet esmaspäeva pärastlõunal. «Eks ma pean sellest rääkima Leslie Laasneri ja plaadifirmaga Universal, kelle kaudu meile seda laulu juba eelmise aasta lõpus pakuti.»

Normet kinnitas, et laulu «Naine» pakuti «Eesti laulule» kui sisuelementi, mitte kui reklaami, sisuturundust või muud kommertselementi. Talle tuli üllatusena, et sama lugu figureerib kaubamaja värskes kevadkampaanias. «Mul on praegu sellest kuuldes raske sõnu leida. Sellist asja tehes on ikka väga soliidne ja eetiline öelda, mis on selle laulu mõte. Siin on küsimus eetikas.»

«Kahetsusväärne!» ütles ERRi nõukogu esimees Rein Veidemann. «Ma olen imestunud ja ma ei tea, kuidas niisuguna asi saab juhtuda.»

Leslie Laasner on üks reklaamifirma Utopia juhte, nimetatud firma seisab kaubamaja loovreklaamide taga. Laulu «Naine» sõnade ja muusika autor muusik Leslie da Bass ehk Leslie Laasner vastutab ka kaubamaja kevadkampaania keskmes oleva muusikavideo idee eest. «Leslie on meie artist ja selle loo fonogrammile on meil kümneaastane litsentsileping,» selgitas plaadifirma Universal esindaja Margus Varusk. «Loo esialgne demo valmis juba eelmise aasta oktoobris ja selles ei ole ühtegi reklaamitunnust. Saime kohe aru, et siin on singel! Pakkusin seda eksklusiivselt Normetile ja neile väga meeldis, leppisime kokku, et see läheb finaalsaatesse.»

Tänavu jaanuaris hakkas kaubamaja kavandama oma kevadkampaaniat. «Aga meil oli lugu olemas selle jaoks!» ütles Varusk. «Ainuke tingimus oli see, et loos ei tohi enne «Eesti laulu» kaubamaja ega selle kampaaniat kuidagi kajastada.» Nii ka sündis – kaubamaja reklaam ja kaubamärk liitusid poplooga vähemalt 36 tundi pärast selle ERRi otsesaates esitamist, esmaspäeva hommikul. «Normet ei teadnud sellest mitte midagi, aga ega ta ei oleks pidanud teadma ka. See lugu ei kuulu ju ERRile,» märkis Varusk. «Juriidiliselt ei ole siin midagi valesti. Võib ju mõelda, kust jookseb eetiline piir, aga seegi on küsitav.»

Laasner kinnitas, et «Naine» on üks laul tema tänavu ilmuvalt plaadilt, kus ta musitseerib koos erinevate naislauljatega. «Tundus, et see on hästi lahe lugu ja sellest saab plaadi teine singel. Koos plaadifirmaga pakuti välja, et seda esitatakse «Eesti laulul», ja see sobis kõigile.»

«Minu muusikaloomingut on kasutatud Eesti reklaamides telekomidest kuni panganduseni juba 20 aastat. Kuna kaubamaja kannab samu väärtusi, mis on selles loos, siis tekkis mõte pärast «Eesti laulu» kasutada seda kaubamaja kampaanias,» ütles Laasner. «See ei ole kaubamaja reklaamlugu, see on minu albumil ilmuv minu singel.» «Eesti lauluga» sõlmiti eksklusiivsuslepe, et laul «Naine» varem mitte kuskil ei ilmuks. Nõnda ka nii läks.