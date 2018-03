Kiur Aarma ja Jaak Kilmi toovad lavale eepilise kommunaaldraama

22. märtsil esietendub EV100 teatrisarja «Sajandi lugu» järgmine kümnendilavastus, milleks on NUKU ja Vaba Lava «Enne meid oli veeuputus» 1980. aastatest. Oma esimese lavastajatööga debüteerivad teatris Jaak Kilmi ja Kiur Aarma.

Eepilise kommunaaldraama keskseks sündmuseks on kõikide vanade kultuurrahvaste legendidest tuttav veeuputuse motiiv. Seekord saab see alguse augustis 1987, soojaveetorust aadressil Õismäe tee 10, korter 62. See paljude jaoks oluline ja märgiline kümnend on lavastajate endi lapsepõlveaeg. Ohtrat materjali on kogutud kaua. «See on fusion loetud tekstidest, kuuldud juttudest, mälestustest, folkloorist ja nii edasi,» kommenteerib lavastaja Kiur Aarma.

Lavastaja Jaak Kilmi sõnab, et läbi ühe maja loo räägitakse kümnendist, mis vormis ümber Euroopa kaardi, kogu maailma ideoloogilised jõuvahekorrad ja inimeste unistused. Tagasivaateliste monoloogide, arhiivikaadrite ning lavastusliku videomaterjali abil põimitakse isiklikke lugusid ja suurt ajalugu, mis kõik kokku asetabki maailma keskpunkti ühe paneelmaja Õismäe teel.

Kolme toonast last, kelle silmade kaudu kümnendit lahti mõtestatakse, mängivad Liivika Hanstin, Mihkel Tikerpalu ja Anti Kobin ning noored näitlejad. Lavastuse jaoks on loodud ajastukohast videomaterjali, aga kasutatakse ka arhiivikaadreid, mille loob haaravaks videokujunduseks Alyona Movko. Tagasivaatelisi monolooge ja isiklikke lugusid saadab muusika Tallinna Poistekoori esituses ja Lydia Rahula juhatusel ning Olga Privise loodud liikumine balletiõpilastele.

Lavastuse autorid ja lavastajad on Jaak Kilmi ja Kiur Aarma, kunstnik on Liina Keevallik. Dramaturgia on kirjutanud Andris Feldmanis ning Piret Jaaks, valguskunstnik on Priidu Adlas. Lavastuslike videomaterjalide loomisel tegutsesid operaator Mait Mäekivi ja filmikunstnik Katrin Sipelgas.

«Enne meid oli veeuputus» on mõeldud täiskasvanutele, gümnaasiuminoortele on see lavastus heaks võimaluseks heita pilk oma vanemate lapsepõlve. Koostöös Okupatsioonide muuseumiga saab lavastusele lisaks tellida ka muuseumitunde koolis või KGB vangikongides Pagari tänaval. Lisainfo leiab lavastuse kodulehelt.