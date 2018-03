Peeter Simmi viimane longero

Mõnda ateisti võib aga häirida, et ta peab pöörduma kellegi kõrgema poole. «See kõrgem jõud ei pea ju olema jumal, vaid võib olla ükskõik mis. Kas või teraapiarühm, mille liikmed mõistavad teda poolelt sõnalt või üldse ilma sõnadeta,» pakub Peeter välja. «Grupiteraapias on palju geniaalseid loosungeid, mis kõik paika peavad. Näiteks et alkohooliku jaoks on üks pits liiga palju ja tuhat pitsi liiga vähe. Või see, et jooma hakkamine on sinust täpselt ühe käepikkuse kaugusel. Grupiteraapia mõte on ka selles, et sa mingi aja tagant mõtled keskendunult tund aega sellele, et kainus ei ole iseenesestmõistetav, sellega tuleb tegeleda.»

Viinapits FOTO: Meelis Tomson

Öeldakse, et maha jättes on hea, kui esimesel aastal ei ole kodus tilkagi alkoholi, isegi mitte kompressiviina. Peetril siiski oli. Praegugi on tal kapp alkoholi täis, sõprade jaoks. «Kui sõber võib juua pool pudelit ära ja midagi temaga ei juhtu, siis lasku käia. Kui ma tean, et kellelgi on kalduvus joomisele, siis ma lihtsalt ei paku talle,» seletab Peeter.

Ühes on Peeter kindel: alkohoolik valetab alati. Vähemalt oma napsitamise kohta. Nii nagu ta isegi endale varem valetas – et ma toon niisama need kaks veini koju, panen nurka seisma, ega ma neid sellepärast jooma ei pea … ja loomulikult jõi lõpuks ära. Või kui ta ütles endale, et joomise pärast ei ole ükski töö jäänud tegemata – kui ka ei ole, siis on vähemalt viletsamalt tehtud. «On elukutseid, kus mõõdulint on sinu enda sees. Filmilavastajana näiteks see, kas sa teed võttepäeval veel duubleid või mõtled, et saaks töö kähku kaelast ära ja poest kaks veini kätte. Oli juhuseid, kui ma oleksin pidanud olema võtetel tugevam,» möönab Peeter Simm.

Lühimängufilmi «Võsakurat» võtetel. direktor Veronika Bobosova (vasakult), operaator Anatoli Lapšov, operaatori assistent Vladimir Ivanov ja režissöör Peeter Simm. FOTO: Peeter Simmi arhiiv

Peeter oli ka enne grupiteraapiasse minekut püüdnud joomist piirata, kuid mitte eriti edukalt. «Napsi ohtlikkus on selles, et lõpptulemus on kõigil ühesugune: täielik degradeerumine, mida üritad ise mitte märgata. Algus on aga erinev,» leiab ta. «Alguses ei lähe ju napsitamine alati tsüklisse, enamasti piirdub afterparty’l veinipokaaliga poseerimise ja hammaste irevile ajamisega. Vanemaks saades muutuvad pärast joomist vaevused aina hullemaks. Kuni ühel hetkel tunned, et asi on päris hull, ning saabub faas, kui annad endale ja teistele sõna, et ei võta kuu aega mitte tilkagi. Käid ja kelgid kõigile, et pole juba kolm päeva joonud. Ükskord sai mul kuu aega kainust täis ajal, kui olin suures rahvusvahelises lennujaamas. Suurest rõõmust ostsin kohe pudeli viskit ja hakkasin jooma.»