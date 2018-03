Legendaarsest vürst Volkonskist valmib dokumentaalfilm

Viimaseid päevi võttes olev film heidab pilgu Eesti ühe jõulisema loomingulise natuuri argipäeva. Punkbändiga Propeller kuulsaks saanud Volgi loometegevuse kõrval on filmis tähtsal kohal perekonnaliin, eelkõige suhted poegadega ning tingimusteta toetava abikaasa roll. Filmi materjal on üles võetud viimase kolme aasta jooksul ja sinna perioodi jäi ka peategelase raske haigus.

«Viimase vürsti» režissöör on Kaupo Kruusiauk, kelle sõnul mõjub Peeter Volkonski värskendava meeldetuletusena sellest, et igapäevaste olmetoimetuste kõrval on olemas ka teised väärtused. «Viise, kuidas oma elu elada, on mitmeid. Mind huvitas balansi leidmise võimalikkus olme, loomingu ja aristokraatia vahel,» kommenteeris režissöör.