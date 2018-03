Tallinnas kõlab hingemuusika

Sigrid Kuulmann on Eesti üks väljapaistvamaid viiuldajaid. Ta on lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli ning täiendanud end Londonis Guildhall School of Music and Drama’s ja Düsseldorfis Robert Schumann Hochschule’s maestro David Oistrahhi õpilase prof. Rosa Faini viiuliklassis. Tema mängu on juhendanud mitmed maailmakuulsad professorid. Sigrid on rahvusvahelise H. Elleri nim. viiuldajate konkursi ja mitmete teiste konkursside laureaat-preemiavõitja, esinenud solisti ja kammermuusikuna paljudes Euroopa riikides ja Skandinaaviamaades. Ta on pälvinud erilist tunnustust just Eesti heliloojate, eelkõige E. Tubina teoste esituste eest. Koostöös ERR-i ja Estonian Record Productions’iga on valminud interpreedil mitu CD-d. Ta on EMTA muusikainterpretatsiooni doktor ning töötab samas õppejõuna.