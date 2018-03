Luik esimesest etendusest alates

Eesti balletile on ta andnud 63 tööaastat… on seda vähe või palju? Arvestades, et iseseisev loometee algas 17selt. Baleriin peab vara alustama ja lühikese ajaga palju jõudma – kui ta jõuda tahab? Tiiu Randviir on jõudnud palju. Erakordselt palju. Teda jumaldas Friedebert Tuglas ja legendaarne Voldemar Panso. Noore Eino Tambergi jaoks oli ta ülivõrdeline baleriin – poeesia ja unelm.