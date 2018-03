Vaimne kultuuripärand – kultuurilise järjepidevuse süda

Selle artikli pealkirja mõte on laenatud Timothy Curtiselt, kes oli UNESCO 2003. aasta vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni sekretär. UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioon võeti vastu 2003. aastal, Eesti ühines sellega 2006. aasta jaanuaris. 2017. aasta oktoobriks oli konventsiooniga liitunud juba 175 riiki. Need on pelgalt kiretud arvud ja faktid, kuid annavad tunnistust sellest, et vaimse kultuuripärandi väärtustamine, hoidmine ja populariseerimine on muutunud 21. sajandil, kui väikeste kultuuride ja keelte kadumine maailmakaardilt on valupunktiks kogu maailmas, üha olulisemaks ja tähtsamaks.