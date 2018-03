Magusnukker elu Disneylandi varjus

Disneylandi viivalt kiirteelt ei kipu keegi juba naljalt kõrvalepõikeid tegema. Seetõttu jäävad märkamatuks kõrvalteid ääristavate motellide eredavärvilised read. Pealtnäha Disneylandi külje all peituv tõotatud maa – tegelikkuses soodne katusealune neile, kellele elu pole kätte mänginud just parimaid kaarte. Just säärasesse paika sõidutab meid üks möödunud aasta haaravamaid filme «Florida projekt» («The Florida Project»).