Fossiilakadeemik soovitab Eestimaale eutanaasiat

«Vanadus on hukas!», oli mu esimene mõte, mis selle raamatu läbilugemise järel pähe kerkis. Mõistagi on tegu rohkem kehva vaimukuse ja sõnamänguga kui vähegi adekvaatse hinnanguga. Loetagu või Anto Raukasest (sünd 1935) kuus aastat vanema akadeemiku Jaan Einasto (sünd 1929) intervjuud Tartu Postimehes möödunud aastal («Astrofüüsik Jaan Einasto: kui me Maal kõik vussi keerame, siis teeme seda ka Marsil», 22. XII 2017).