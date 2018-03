Esoteeriliste sugemetega psühholoogiaõpik algajaile

Jaapani turist. Vast kõige levinum klišee inimese kohta, kes kuskil käib, aga ei näe mitte midagi – piilub kogu aeg läbi kaameraaugu, kontrollib, kas valgus ja säri on paigas ja tulistab iga poole minuti järel. Ka mul oli pärast «Jalutuskäiku iseendasse» Jaapani turisti tunne. Lugesin raamatu läbi kohaloluga ja teeseldud huviga, kuid lõpuks ei jäänud kätte ühtegi vaimukat mõtet, originaalset tsitaati ega mingit teravat tunnet. Asi on kas minu võhiklikkuses või selles, et teos on igavapoolne.