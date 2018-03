Aivar Tõnso: 1990ndatel oli metsikum aeg kui praegu

Jõudsin underground-klubimuusikani 1980ndate lõpus John Peeli saate kaudu, mis oli kolm korda nädalas eetris BBC Radio 1s. See oli üsna halvasti kostev raadiojaam. Pidid ikka tohutu fänn olema, et seda kahetunnist saadet kuulata. Mõnikord ei saanudki korralikku BBC Radio 1 sagedust kätte, eriti suvisel ajal. Minu jaoks oli see võrreldes teistega mõnevõrra lihtsam, sest elasin üheksandal korrusel, mis mõjutas kesklaine raadiosagedusel signaali levi oluliselt.