HÕFF toob esimest korda ekraanile Jakuutia õudukad

«Kuri vaim» (Хара дьай) on õudusfilm, mis põhineb kohalikul rahvapärimusel. See koosneb neljast lühiloost, mille tegevus leiab aset Jakuutias maagiliseks peetaval tanha ehk kuulatamise ajal, kui mitmesuguste ennete järgi on võimalik teada saada oma tulevikku. Paraku on filmi tegelased unustanud, et inimeste ja vaimude maailma vaheline piir on sel ajal iseäranis õrn.

Teose on lavastanud Stepan Burnašev, keda on nimetatud ka Jakuutia Tarantinoks, ning Jevgeni Ossipov. Jakuutia filmitööstusele paljuski iseloomulikult on linateosel imeväike eelarve, mis maksti ise kinni, autorid on filmi alal iseõppijad ja tegutsevad entusiasmist.

2016. aastal valis Berliini festival põlisrahvaste filmikunstile pühendatud programmi «NATIVe» koguni kolm Jakuutia filmi. 2017. aastal pani nimekas Busani festival aga kokku 12-filmilise Jakuutia eriprogrammi «Sahha filmikunst: maagilise looduse ja müütide maailm».

«Kuri vaim» on seni pälvinud tunnustust Anapa filmifestivalil «Kinošokk», võites diplomi otsingulisuse eest ja parima muusika auhinna. «Kinošokk» keskendub eelmisest aastast just Venemaa regionaalsele filmikunstile, tutvustades Burjaatiast, Mordvast, Karjalast ja teistest riigi autonoomsetest piirkondadest pärit linateoseid.

Peale «Kurja vaimu» kuulutas HÕFF välja veel kaks tänavust filmi.

Austria režissööri Lukas Feigelfeldi palju tähelepanu võitnud debüütmängufilm «Hagazussa» viib vaataja süngesse keskaega, kui toimuvad ulatuslikud nõidade hukkamisprotsessid. See on katse viia vaataja koos muust maailmast eraldatud Alpi mägikülas elava peategelase Albruniga hüpnootilisse transsi, kus hägustuvad reaalne maailm ja fantaasiad.

«Hagazussa», õudusfilm paganlikust maailmavaatest. FOTO: Kaader filmist

Lisaks linastub tänavuse HÕFFi peaprogrammis ka šokeeriv film «KFC». Mullusel Rotterdami filmifestivalil esilinastunud 28-aastase Vietnami režissööri LÊ Bình Giangi tudengifilmiprojektist välja kasvanud vägivaldne debüüt liigitub n-ö urban-horrori žanri alla ja sobib nii neile, kes peavad lugu Aasia žanriõudukatest, kui ka neile, kellele meeldib ennast proovile panna. See on julm, kuid aus pilguheit tänapäeva maailmale, mida on võrreldud ka piinakambriga, kus ellu jäävad vaid tugevamad.

«KFC», Aasia urban-horrori esindaja. FOTO: Kaader filmist