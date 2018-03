Optimistliku tehnokraadi õhtuõpik

Siiski koputab kuskil kuklas iga tosinkonna lehekülje järel väike kuradike, et tegelikult ei ole kõik asjad üldse nii (või mitte täpselt nõnda), nagu Sarrazin püüab lugejat veenda. Pildil, mille optimistlik tehnokraat, nagu ta end nimetab, on maalinud, on kinni krohvitud, siledaks lihvitud ja üle lakitud suur osa neist nüanssidest, mille tõttu meie maailm üldse huvitav on.