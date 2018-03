Video: esimene pilk imekaunile Eesti loodusfilmile

«Tuulte tahutud maa» on eepiline dokumentaalfilm Eestimaa metsikust loodusest, kus vaataja ees rulluvad lahti meie kodumaa eriilmelised maastikud koos metsloomade ja tuhandete läbirändavate linnuparvedega. Filmi peategelane on meie metsade suurim imetaja ja põliselanik põder. Läbi looduse avanevad meie mineviku püüdlused ja vajadused ning meie iseloom, mida maastikud on tuhandete aastate jooksul hoidnud ja kinnitanud. Film valmib EV100 filmiprogrammi raames.

Režissöör Joosep Matjus rääkis filmist nii: «Loodus on meie identiteet ja rahvuslik uhkus — Eesti Vabariigi visiitkaart, millega me tutvustame end välismaailmale. Oma kodumaa puhtast ja metsikust loodusest on teinud filmi pea iga ennast hindav Euroopa riik. Puutumata loodus on rahvuslik aare, mida tuleb hoida, ja puhta keskkonna olemasolu on märk riigi elujõulisusest.