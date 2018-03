Lavamaagia järele janunev Erki Pärnoja

Ühel õhtul istus sõpruskond, kes koosneb juhuslikult ansambli Ewert and The Two Dragons liikmetest, üle pika aja ühise laua taga. Telefonid olid käeulatusest kaugel, söödi pitsat ja räägiti olulisest. Siis saabus aga uudis, et mitu neist kandideerib muusikaauhindadele. Et multiinstrumentalist ja helilooja Erki Pärnoja on nii aasta albumi, aasta alternatiiv-/indie-albumi kui ka aasta meesartisti kategooria nominent, üllatas isegi sõpru.